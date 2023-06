Una Palabra Oportuna No.2549

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 03 de junio de 2023

Por: Mireya Escalante

¿Cuál es nuestra posición? (Marcos 11,27-33)

Me llama la atención que la gente sencilla estaba convencida que Juan era un profeta. El más grande nacido de mujer, dijo de él Jesús. Por eso Jesús, entrampó a los poderosos y no negoció con quienes no querían otra cosa que callara, porque su prédica les hacía mucho daño.

La de un Dios Padre, misericordioso, que valora a todos con la misma medida por ser sus hijos.

Los ponía a ellos, hombres de privilegio, en muy mal lugar.

Pero ¡cómo cuesta dejar esas posiciones!, era preferible confabularse para matar esa voz que muy en el fondo removía sus conciencias.

Y hoy oímos su Palabra, que sigue teniendo la misma novedad ¿cómo reaccionamos, cómo Juan, jugándose el pellejo? O ¿cómo Jesús perdonando a sus enemigos?

La Palabra es hermosa, pero implica una posición decidida y firme, no siempre fácil de mantener. Pero no viene sola, viene con el Espíritu que Él nos dejó, ese que anima, que empuja, el que nos permite vivir en coherencia con ella: luchando para que surja el Reinado del Amor.

¿Seremos de los que desconocemos el mensaje? ¿Callamos? ¿O apostamos por que desaparezca para defender nuestros privilegios?

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos