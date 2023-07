Una Palabra Oportuna No.2622

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 09 de julio de 2023

Por: José Francisco Aranguren, SJ

Narra: Alexander Medina

Dame tu perdón y ayúdame a seguir

Padre misericordioso, en esta noche dominical vengo a hacer consciente tu presencia. Sé que siempre estás al alcance de mis manos, de mis pies, de mis labios, pero en este momento, me relajo y dispongo. ¡Gracias por la vida que sigue fluyendo a mí alrededor!

Te agradezco por los distintos tonos por los que fue pasando mi semana, por lo agradable y por lo no tanto, eres el Dios de la vida. Ciertamente que ha habido sinsabores en la semana, esos los dejo a los pies de la cruz de tu hijo. Quiero ahora rememorar lo de bueno, agradable y bello que ha habido. Los momentos de encuentro con la humanidad de alguien con quien no necesariamente coincido en ideas y opciones pero que es también mi hermano. Gracias por las risas y por las lágrimas que he visto o que he vivido.

Bien sabes que no todo es color de rosas, a ratos me he dejado llevar por la desesperación, por la desesperanza y por la falta de paciencia. Dame tu perdón y ayúdame a seguir.

Renuevo mi compromiso para esta semana que inicia ya, te pido tu bendición, que venga con tu amor y tu gracia, que eso me basta. Amén.

