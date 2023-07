Una Palabra Oportuna No. 2663

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Miércoles 12 de julio de 2023

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

Cafecito de la esperanza

Nos conoces tanto y nos llamas por nuestro nombre

Señor Jesús, el Evangelio nos trae la hermosa escena, apareces enviando a tus discípulos: “después de darles instrucciones: proclamar las buenas nuevas del Reino de los cielos”.

Los envías a una misión de enseñanza para proclamar el mensaje del amor salvador de Dios a quienes más lo necesitan. Entre los discípulos enviados encontramos a aquellos a los que les has conferido un lugar destacado y una mayor responsabilidad, como Pedro; y a otros como Tadeo, del que casi no tenemos noticias.

Miro con asombro a los doce, los has elegido con tanto cuidado. Incluso los llamas por su nombre. Me encuentro preguntándome si pudiste haber elegido mejor: parecen tan lejos de lo que debería ser un apóstol. Sin embargo, confiaste tanto en ellos que los envías incluso al comienzo de tu ministerio y les das una gran misión.

¡Compartes tu propia misión con ellos! Me doy cuenta de que también me llamas a pesar de todas mis fallas y limitaciones y me envías a unirme para combatir el mal y anunciar el Reino. Me tomo un tiempo para escuchar mi nombre, siento tu voz llamando, me eliges porque me conoces, confías en mí y me amas.

Llamas a las personas por su nombre, reconociendo su dignidad y valor. Mientras me dirijo a los que me rodean, rezo para permanecer consciente del regalo que cada persona es para el mundo. Doy gracias por tu confianza en mí al enviarme a los demás.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos