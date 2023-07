Una Palabra Oportuna No.2669

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 15 de julio de 2023

Por: Mireya Escalante

¡Nos ama mucho! (Mateo 10, 24-33)

Si tuviéramos que resumir en una sola palabra, lo que nos dice Jesús al oído y que debemos gritarlo desde las azoteas, sería que Dios nos ama. Esa es la gran noticia

Pero pareciera que no acabamos de creerlo, seguimos teniendo miedo, no sólo de la vida, del otro, sino también del mismo Dios.

Si nos dice, con tanto cariño, que nos tiene hasta los pelos de la cabeza contados ¿Cómo temerle? Si nos confiáramos plenamente de su Amor, no habría obstáculos, no habría dificultades que no pudiéramos enfrentar.

A lo que hay que temer, es cuando dudamos de ese Amor tan grande que Él nos tiene.

Claro que todos sufrimos los avatares de este mundo, tenemos muchas dificultades. Pareciera que cada momento es una mala noticia y por eso no llegamos a ver cómo Dios nos ama en cada detalle.

Desde el bello amanecer que podemos ver porque estamos vivos, hasta la sonrisa inesperada que recibimos o damos. O cuando sentimos ese abrazo fraterno, inesperado, que nos llena por dentro o cuando descubrimos que reímos, sin saber muy bien por qué.

Ahí entendemos lo que valemos para Él.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos