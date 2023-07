Una Palabra Oportuna No.2672

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 16 de julio de 2023

Por: José Francisco Aranguren, SJ

Quiero tu perdón Señor, por lo distraído que a veces estoy

Padre de todas las consolaciones, en esta noche dominical quiero apartarme para ir a mi centro que eres Tú, quiero hacer silencio e ir a mi corazón.

En esta semana he estado disperso y no he caído en cuenta de tu presencia en el momento. Veo que estuviste presente en la sonrisa del vecino, en la puesta del sol, el compartir un café, en la vida que se da libremente, en la conversación serena. Gracias por todo lo que haces por mí silenciosamente.

Quiero pedirte perdón por lo distraído que he podido estar, por el egoísmo que me brota a veces, por las omisiones en las que he caído. Sé que eres el Dios de la vida y del perdón. Te pido perdón por ello y por lo que no he caído en cuenta, por lo inhumano que hay en mí.

Te renuevo mi amor y mi compromiso por ti y por tu casa. Le pido la bendición a María del Carmen hoy en su día diciendo:

«Dios te salve, María… «

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos