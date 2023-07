Una Palabra Oportuna No.2686

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 23 de julio de 2023

Por: José Francisco Aranguren, SJ

El trigo y la cizaña crecen juntas

Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche de domingo me sereno, miro al cielo y me abro a tu presencia. Busco el centrarme en ti y, por qué no decirlo, el cariño de un Padre para con su hijo.

Gracias por darte plenamente y en todo momento a todos tus hijos, no te guardas nada para ti. Eres un Dios amor que siempre espera, con toda la paciencia que haga falta, que correspondamos a ese amor. Cuentas con nosotros para que algún día lleguemos a ser dignos de confianza como tú lo eres. Gracias por ese don y por ser como eres.

Tu palabra hoy me ha hablado claro diciéndome que el trigo y la cizaña crecen juntas, que no las puedo separar, que los seres humanos somos complejos y que esa ambigüedad es un don tuyo. Sería muy fácil catalogar o separar a los buenos y a los malos, y la mente nos engaña en este propósito, además, siempre los malos son los otros. ¡Líbranos, Señor, de semejante trampa de la mente!

Con todo lo que he expresado quiero ponerme en tus manos para que sigas implantando tu Reino entre nosotros a tu modo, con tu lógica y no con la mía. ¡Líbrame de mí mismo!

Por Jesucristo nuestro Señor, amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos