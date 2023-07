Una Palabra Oportuna No. 2697

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 29 de julio de 2023

Por: Mireya Escalante

Amar es un continuo (Juan 11, 19-27)

Jesús le pregunta a Marta: «¿confías en que el que crea en el Señor no morirá?” Marta no quería que su hermano estuviera muerto y confiaba plenamente en que Jesús lo iba a revivir.

Pero confiar así nos cuesta a nosotros, para Marta, sin que Jesús hubiera muerto y resucitado sería materialmente imposible.

Tendemos a considerar la muerte como el final, sin caer en cuenta que la muerte va llegando a nuestra vida de muchas maneras, significa dolor, enfermedad, sufrimiento. Jesús nos liberó de toda muerte.

Para muchos santos, hombres y mujeres, la muerte no es un chantaje, una amenaza de muerte, no los desvía de su fe, porque saben que no es el final.

La clave es creer firmemente que vivimos para corresponder al amor gratuito de Dios y esta correspondencia no caduca, para eso existimos.

San Ignacio nos los propone al principio de los Ejercicios «de tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, pobreza que riqueza, honor que deshonor, vida larga que corta, y así en todo lo demás».

Y eso no es masoquismo, es liberarnos de toda atadura, para amar.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos