Una Palabra Oportuna No. 2705

Oración de la mañana

Jueves 17 de agosto de 2023

Por: Edgar Magallanes, SJ

Que estemos dispuestos a perdonar setenta veces siete

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que no sea sordo a Tu voz sino rápido y diligente en cumplir Tu Voluntad.

Pedro pregunta a Jesús: “señor, si mi hermano me ofende ¿Cuántas veces le debo perdonar? ¿Hasta siete? Jesús le dice que no solo hasta siete, sino setenta veces siete”.

Reflexiono

En muchas ocasiones lo he hecho mal y cuando he caído en cuenta, he querido mejorar. Ahí Jesús te ayuda una y otra y otra vez. Lo central es que quieras ser mejor para amar y servir cada vez más.

Me pregunto

¿Reconozco la libertad individual de querer ser mejor persona?

¿Me frustro con la gente que me rodea que no quiere mejorar o me centro en ser mejor yo?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.



Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos