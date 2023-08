Una Palabra Oportuna No. 2732

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Miércoles 30 de agosto de 2023

Por: Hna. Silvia Blanco

Amar con el corazón

Buenas noches. En estos días de descanso qué bueno es compartir con PapáDios al final del día. Nos disponemos respirando hondo sin prisas. ¿Cómo te sientes después de este día? Y ahora escucha:

“Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo”

Jesús nos enseña que no es verdadero amor a Dios el que no se expresa en el amor al prójimo, y del mismo modo no es verdadero amor al prójimo el que no se deriva de la relación con PapáDios. El amor al prójimo está hecho de cercanía, de escucha, de compartir, de cuidar al otro.

¿Te dejas cuidar por los demás? ¿Sabes captar las necesidades de cariño y escucha de aquellos que viven contigo? Pide a Jesús en esta noche aprender de Él a ser sensible y compasivo con quienes compartimos vida.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos