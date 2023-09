Una Palabra Oportuna No. 2779

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 23 de septiembre de 2023

Por: Mireya Escalante

¿Vas a tenerme rencor porque soy bueno?

Dios es el denario (Mateo 20, 1-16a)

La Palabra es una parábola, cuando empieza con que el Reino de Dios se parece a… En nuestra cultura racional y occidental tendemos a desesperarnos… ¡porque no se dice de una vez cómo es!

Ésta en particular, nunca me fue fácil, creo que conmigo, hay muchos a quienes nos podrían dirigir la pregunta, ¿vas a tenerme rencor porque soy bueno?

Sí, porque ese propietario nos parece injusto, ya que le paga igual a los que trabajaron tan poquito y nosotros que hemos trabajado por el Reino toda la vida, vamos a recibir igual.

¡Nos cuesta entender esa justicia!

Las parábolas, hay que irlas masticando lentamente y en oración y poco a poco vamos comprendiendo lo que intenta explicar Jesús de su Padre, que es solo Amor para nosotros. Necesitamos del Espíritu que nos ayude a entender.

En algún momento, alguien me dijo piensa que el denario prometido es Él, su amor, y nos lo ofrece a todos por igual, por eso no se puede dividir, no puede haber medio amor o un cuarto para los que llegan tarde. ¡Ahí la parábola cobra sentido!13:11

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.