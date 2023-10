Una Palabra Oportuna No.2820

Un espacio para caminar con Jesús

Tips para discernir la realidad

Viernes 13 de octubre de 2023

Por: Antonio Pérez Esclarín

Dar sentido y valor a los indígenas

La celebración el día de ayer 12 de octubre, del día de la resistencia indígena, me brinda una gran oportunidad para un análisis objetivo sobre la situación de nuestros indígenas.

Porque, qué cosas han cambiado desde que el 12 de octubre fuera declarado Día de la Resistencia Indígena y de que fueran derribadas las estatuas de Colón. Por qué no convertir este día en una oportunidad para una reflexión desprejuiciada y un análisis objetivo de si las nuevas leyes y políticas indigenistas, están contribuyendo a la necesaria dignificación de los indígenas.

Cuando veo a los Yukpas mendigando en los semáforos, tomando el Puente sobre el Lago, cortando el tráfico, incluso destrozando los vidrios de los carros, que no aceptan pagar el peaje en la carretera de Machiques, en protestas según dicen, porque no les dejan ir a Caracas a exigir lo que les prometió el Gobierno de comprar sus artesanías, me pregunto con dolor por la eficacia de esas leyes y de haberlos proclamado patrimonio nacional.

Todos conocemos también las humillantes requisas a las que son sometidas las mujeres guajiras por los cuerpos policiales y militares, y de la hambruna que hoy castiga a La Guajira, que ha ocasionado numerosas muertes. La visión de los Panares de Caicara y Ciudad Bolívar, de los Waraos del Delta, los Yanomami del Alto Orinoco y el ecocidio del arco minero, arruga en el corazón.

Por ello, el respeto a los indígenas y su defensa exige que convirtamos en hechos las leyes, pues hoy los indígenas siguen olvidados, maltratados y la inmensa mayoría vive en la miseria.

