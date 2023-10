Una Palabra Oportuna No. 2824

Un espacio para caminar con Jesús

*Oración de la noche*

Domingo 15 de octubre de 2023

Por: *José Francisco Aranguren*

*Quiero oír Tu palabra, Señor*

Padre bueno, ¡qué alegría es encontrarme contigo y actualizar Tu presencia! Aquí estoy, rendido ante tus pies para conversar Contigo, para oírte y para comunicarte los anhelos de mi corazón. Quiero escudriñar mi corazón y ver mi vida con Tus ojos de misericordia, de amor y de verdad. Gracias por ser como eres y por respetar, realmente, la libertad que me has dado para entregar y que me constituye como ser humano e hijo tuyo.

Ciertamente que en ocasiones a lo largo de esta semana no he estado a la altura de esa filiación, no he actuado como hijo Tuyo. Por eso te pido perdón. Dame Tu espíritu en esta noche dominical.

Quiero oír Tu palabra que hoy me invita, que me llama desde dentro para que no me tome por sorpresa, para que no me agarre desprevenido. ¡Que pueda cultivar en el silencio profundo mi relación Contigo, Señor!

Te encomiendo esta semana que apenas arranca. Quiero oírte y estar cercano a Tu palabra. Dame Tu amor y Tu gracia que eso me basta. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos