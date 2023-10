Una Palabra Oportuna No. 2852

Un espacio para caminar con Jesús

*Oración de la noche*

Domingo 29 de octubre de 2023

Por: *José Francisco Arenguren, SJ*

*Amar con el corazón*

¡Que alegría llamarte Padre y saber que no soy hijo del viento! En esta noche dominical hago silencio, me relajo y disfruto mi encuentro contigo.

Abro mis manos para agradecerte por todo, por mi vida, por la posibilidad de relacionarme contigo y por toda la gente a quien quiero y que me quiere. Gracias por haberme permitido vivir esta semana que ya llega a su fin. Eres el Dios de la vida y no puedes hacer otra cosa sino dar vida. Gracias por eso.

Padre bueno, comúnmente Tú te me das y yo no hago lo mismo, yo me guardo para mí. Te pido perdón por eso. Mi generosidad tiene límite y la tuya no. También a veces te descubro actuando y me dejo seducir por ti. No siempre, a veces no lo hago por pereza, por no querer complicarme o por apatía. Perdóname también por eso.

Hoy quiero prestar atención a Tu palabra que me invita a lo más importante: amar pero no de cualquier modo sino con todo el corazón, el alma y el ser. Quiero amarte de esa manera, enteramente. Dame esa gracia para dejarme llevar por Tu espíritu.

Renuevo mi compromiso esta semana, quiero seguir construyendo el Reino contigo. Dame tu amor y tu gracia que eso me basta. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos