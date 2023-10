Una Palabra Oportuna No. 2856

Un espacio para caminar con Jesús

*Tips para discernir la realidad*

Martes 31 de octubre de 2023

Por: *Luisa Pernalete*

*Solos no podemos*

Venezuela está difícil, cualquier tarea, cualquier meta, se convierte en una carrera de obstáculos, pero, además, solemos tener varias tareas que hacer al mismo tiempo. Entonces, se puede volver imposible su cumplimiento si nos ponemos en modo” isla desierta” o “yo me las arreglo”, no, solos, aislados, no podemos.

En el hogar, la familia tiene que cooperar con las tareas propias de este espacio. No tiene por qué tocarle todo a la madre. Hay que enseñar a los hijos a cooperar.

En la escuela, los docentes deben hacer equipos para saber cómo enseñar sin aburrir, cómo acompañar psicoafectivamente a los chicos, cómo recuperar a esos que no se han reincorporado a las aulas. Hay que hacer alianzas también con las familias. Para salvar la educación, que está en emergencia, se requiere una gran alianza.

En la comunidad, hay que juntarse para construir el “bien común”, para enfrentar problemas que afectan a muchos, como el del agua, o la necesidad de reforestar el sector. La ciudadanía necesita organización para la participación.

El país requiere acuerdos frente a los grandes problemas. El “bien común” es tu bien y es mi bien. Solos no podemos, nos necesitamos unos a otros.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos