Una Palabra Oportuna No. 2861

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Viernes 03 de noviembre de2023

Por: Herlinda Gamboa.

Narra: Julitze Maryurel

Creemos y confiamos en Ti

Cafecito de la esperanza con fe y alegria, en el día de la confianza.

Señor Jesús, Tú crees en mí en las horas de duda, cansancio, miedo, dolor…Esta mañana en nuestro café le subimos el volumen a la fe con alegría, para recibir y dar confianza, valor, paz, frescura, risa, respeto, tolerancia. Muchas veces no me doy cuenta de que crees en mí. En Tus manos puedo ser fortaleza, refúgio y roca para recibir al fatigado. Crees en mí con mis vacilaciones y cansancios, con mis talentos y debilidades. Sabes cómo soy, me abrazas y dentro de mi libertad vas modelándome. Te alegras conmigo en las horas buenas y me empujas a levantarme cada vez que caigo. Nos invitas a mirar alrededor con esa misma confianza, a mirar con fe a los otros; a no etiquetar. El juicio a mi hermano es falta de fe en Ti, en su conversión, a descubrir sus talentos y valorar sus deseos, sus ideas, sus sueños. Me invitas a tener fe en el prójimo, sabiendo que cada persona puede ser Tu reflejo. Me llamas a descansar seguro en los brazos amigos, a compartir dolores y sueños. Me invitas a mirar alrededor y en cada rostro, en cada historia, en cada persona, tener esperanza. Creo en Ti, que eres Padre y amor radical, que vives dando la vida, que alientas alrededor. Subimos el volumen a la fe porque creemos que es posible seguirte y que solo este camino llena de plenitud la vida. Creemos en la educación transformadora que ayuda a hacer posible Tu Reino. Abrimos los ojos a otras miradas anchas como el mar. Rompemos silencios y barreras, cambiamos la realidad porque creemos y confiamos en Ti cada mañana. Sentimos que aún queda tiempo para intentarlo, para ser mejores. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.