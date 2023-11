Una Palabra Oportuna No. 2866

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 05 de noviembre de 2023

Por: José Francisco Aranguren, SJ

Tu palabra es palabra de vida

Padre bueno, quiero ponerme en tus manos y ofrecerte lo que soy y lo que hago. Quiero ponerme en tus manos e ir en post de tu hijo, que es la vida. Sabes bien que muchas veces lo intento y me quedo a medio camino. Te pido perdón por eso.

Hoy tu palabra me invita a cumplir lo que me dicen y a no prestar atención a lo que otros hacen. Es decir, a ser sabio y buscar siempre lo que has inspirado. Tu palabra es palabra de vida. Te pido la fuerza de tu espíritu para comprenderla y para dejarme llevar por ella.

Sé que a veces es difícil que cuentes conmigo por mis altibajos, por mis incongruencias, por mis incoherencias. Sin embargo, sigo sintiendo la fuerza de tu amor. Quiero que sigas contando conmigo para construir tu Reino.

Dame Tu amor y Tu gracia que eso me basta. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.