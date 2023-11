Una Palabra Oportuna No. 2899

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Miércoles 22 de noviembre de 2023

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

No sabemos el día ni la hora

Cafecito de la esperanza con Santa Cecilia. Oramos por la paz.

Señor Jesús, entramos en escena, celebramos a Santa Cecilia, una joven mártir. Te esperó y salió a tu encuentro con el aceite de la fe y su lámpara encendida. Su fe, alimentada por el Espíritu, no se apagó ante la prueba. Esta mañana sigues Tu camino a la pasión, muerte y resurrección; la Pascua. Queremos acompañarte. Tus discípulos “creían que el Reino aparecería de un momento a otro”. Nos enseñas con la parábola de las minas: una cantidad de dinero que aquel noble repartió entre sus siervos, antes de marchar de viaje. Debemos hacer rendir los dones y cualidades que nos has dado. El siervo perezoso, que guardó el dinero sin trabajarlo es reprendido y condenado. La espera del encuentro final no puede ser excusa para no tomarnos en serio el momento presente, no sabemos el día ni la hora. La alegría será tanta si hemos gastado la vida por la causa del Reino haciendo presente la paz, la justicia y la verdad. El compromiso diario es la tarea del andar en el camino que alimenta la esperanza y hacer actuar el amor, Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.