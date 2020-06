Una Palabra Oportuna No. 295

Oración de la noche. Lunes 1 de junio de 2020.

Por José Francisco Aranguren SJ.

Busco una postura cómoda. Respiro profundamente. Agradezco. Por la vida, por este regalo del día de hoy, por la solidaridad de mis hermanos en estos tiempos de pandemia.

No siempre estoy plenamente presente, a veces, Señor, mi mente está en un lado y mi cuerpo en otro por eso te pido que me ayudes a ver los momentos en los que he estado PLENAMENTE PRESENTE en este día. ABRO LOS OJOS PARA DEGUSTAR TU PRESENCIA actual.

Respiro profundo y le pido que al exhalar saque de mi todo lo que no viene de él.

Hoy que hemos estado celebrando el día de Santa María Madre de la Iglesia termino mi oración con el saludo del ángel: Dios te salve María…

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.