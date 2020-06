Una Palabra Oportuna No. 299

Oración de la noche. Martes 2 de junio de 2020.

Por Javier Fuenmayor SJ.

Culmino mi día acercándome con confianza y fe al Padre Bueno de los cielos. Respiro con suavidad y suelto toda tensión corporal: Señor, en tus manos descansa mi vida.

Gratitud infinita hacia ti, Señor, por ser tan bueno conmigo.

Bajo la mirada de amor del Padre, me pregunto al corazón: ¿Cómo me sentí durante este día? ¿Qué sentimientos quedan en mí al terminar este día? ¿Qué descubrí de mí y qué vi que Dios me comunicó con claridad?

Escoge una “palabra clave” con la que puedes resumir lo vivido hoy.

Renuevo tu misericordia. Tu perdón me impulsa a comenzar de nuevo cada mañana.

“Nada te turbe; nada te espante; todo se pasa; Dios no se muda.

La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta”. (Santa Teresa de Jesús). Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.