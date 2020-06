Una Palabra Oportuna No. 303

Oración de la noche. Miércoles 3 de junio de 2020.

Por José Francisco Aranguren SJ.

Entro en calma y respiro despacio. Le pido a Papá Dios que me muestre su presencia…

Espero. Me pregunto ahora, ¿qué lugar de mi casa me ayuda a estar más cerca de ti, Señor? Pienso un poco en los lugares que tiene mi casa y en las experiencias vividas en ellos. Doy gracias a Dios por ese lugar y le cuento lo que ha significado para mí en esta cuarentena, le cuento alguna de las experiencias buenas que he vivido en ese lugar, por pequeño que sea.

Renuevo mi compromiso para el día de mañana. Me entrego a tus manos. Puedes contar conmigo para seguir construyendo tu Reino. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.