Una Palabra Oportuna No. 313

Espiritualidad. Sábado 6 de junio de 2020.

Por Mary Patxi Ayerra y voz de Luz Bettina Fuenmayor.

Fe dinamizadora

Para mí la fe es algo sanador, me aleja de complejos e inseguridades y me impulsa a ser del todo, con sencillez y seguridad, vitalidad, creatividad y satisfacción, y a intentar que los demás hagan lo mismo. Siento que Dios me lanza a la Vida, a pesar de mis achaques y de dificultades.

Noto en mí, que hago mil planes y proyectos, que estoy llena de sueños, pero cuando me paro a acariciar mi propia vida con Dios, siento que me hace gozar de su misericordia, me vuelve agradecida, me libera, plenifica y me lanza a ser más. Dicen que la mayoría de las personas mueren habiendo desarrollado sólo el diez por ciento de sus capacidades. Pues Dios nos potencia el cien por cien. No quiere que seamos personas bonsáis, sino que desarrollemos todos los talentos que ha puesto en cada uno. Por eso la relación con Dios es dinamizadora y, aunque yo me sienta pequeña, Él me ayuda a creer más en mí, pues ha puesto dentro a un gran genio, que tengo la obligación de sacar y regalar al mundo, para mi felicidad y la de los demás.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.