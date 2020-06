Una palabra oportuna No. 349

Actitudes. Lunes 15 de junio de 2020.

Por Antonio Pérez Esclarín.

Vivir con pasión cada momento

La grandeza de una vida no radica tanto en los actos sublimes o heroicos, sino en la ilusión y entrega con que asumimos nuestras obligaciones y en el servicio sencillo y generoso que prodigamos cada día a los demás. Es en la sencillez de cada día donde se decide nuestra calidad humana.

Proponte vivir cada momento de hoy con intensidad, lleno de entusiasmo y vida. No te angusties por el pasado que ya no lo puedes cambiar, ni por el futuro, siempre incierto, que todavía no ha llegado. El secreto de la vida consiste en vivir intensamente cada momento y disfrutar lo que somos y lo que hacemos. Cuando le preguntaron a Santa Teresita de Jesús cómo se las ingeniaba para vivir siempre tan alegre en medio de tantos problemas y sufrimientos, la santa respondió con sencillez: “Es que yo sólo vivo un día cada día. Y no hace falta ningún heroísmo para vivir con alegría y en paz las pocas horas que tiene el día”.

Hoy puede ser un día diferente y pleno. De ti depende vivirlo o dejarlo pasar. El tiempo pasa y lo único que podemos hacer es aprovechar al máximo el presente. Es ahora que podemos generar los cambios que deseamos y construir una Venezuela diferente. Es ahora que podemos amar, ayudar y servir.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.