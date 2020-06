Una Palabra Oportuna No. 401

Espiritualidad. Domingo 28 de junio de 2020. 11 am

Por Henry Nowens. Voz Alexander Medina

Tú eres el amado

Dios pronuncia para ti estas palabras: «Tú eres el amado», escúchalas y deja que resuenen en el último rincón de tu ser.

«Desde el principio te he llamado por tu nombre. Eres mío y yo soy tuyo.

Eres mi amado y en ti me complazco. Te he formado en las entrañas de la tierra y entretejido en el vientre de tu madre, te he llevado en las palmas de mis manos, y amparado en la sombra de mi abrazo.

Te he mirado con infinita ternura y cuidado más íntimamente de cómo una madre lo hace con su hijo, he contado todos los cabellos de tu cabeza, y te he guiado en todos tus pasos, adonde quiera que vayas, yo estoy contigo, y vigilo siempre tu descanso.

Te daré un alimento que sacie totalmente tu hambre, y una bebida que apague tu sed. Nunca te ocultaré mi rostro. Me conoces como propiedad tuya, y te conozco como propiedad mía. Me perteneces Yo soy tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu amante y tu esposo.

Seré todo lo que seas tú, nada nos separará., somos uno».

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.