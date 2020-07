Una Palabra Oportuna No. 418

Tips Para Discernir la realidad. Jueves 02 de julio de 2020 5 pm

Por Robert Rodríguez, SJ. Voz Alexander Medina

Resistencia ética

En Venezuela pareciera que todo está permitido. En el espacio público, hay como una suerte de incentivo a hacer las cosas mal o con mediocridad.

También el deterioro institucional, la falla de los servicios y el detrimento de la calidad de vida del venezolano, podrían justificar razonablemente diversidad de malas prácticas ciudadanas: no cumplir las leyes, no pagar impuestos, no pagar servicios, ser irresponsables en el trabajo, resolver la vida de forma mafiosa, etc.

Sin embargo, hay ciudadanos y organizaciones que están caminando en sentido contrario a esas prácticas. Porque sus principios y valores internos son más fuertes que las presiones contextuales.

Quédate en casa, pero activando en tu núcleo familiar la ética clásica: honestidad, integridad, responsabilidad, compromiso, ciudadanía, para que tu familia con su comportamiento ético contribuya con la superación de esta crisis y no la ahonde.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.