Una Palabra Oportuna No. 423

Oración de la noche. Viernes 03 de julio de 2020

Por Javier. A. Fuenmayor, SJ

Encuentro especial con el Señor para culminar el día en su presencia amorosa. Calmo mi mente.

Respiro con suavidad. Actualizo la presencia del Señor en este momento, en este lugar: “Creo en ti, Señor”.

Gracias por tantas bendiciones.

En cada momento de la jornada de hoy has estado conmigo. Reconozco que por más compleja que sea la realidad tu misericordia y tu gracia no se aparta de nuestro camino. Me invitas a creer para ver. Que la fe en ti sea la luz que guíe nuestros pasos.

Le pido perdón por mi incredulidad que hace tanto daño y cercena en ocasiones el resurgir de una vida nueva. Ayúdame a crecer en mi conversión según tu palabra.

Te pido, Señor, que nos fortalezcas en la fe, y podamos decir cada día como Tomás: ¡Señor mío, y Dios mío! Y que la bienaventuranza que Jesús nos regala se haga vida en nosotros: “dichosos los que creen sin haber visto”. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.