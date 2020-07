Una Palabra Oportuna No. 426

Espiritualidad. Sábado 04 de julio de 2020. 5 pm

Por Mary Patxi. Voz Luz Bettina Fuenmayor.

Querernos unos a otros

Jesús nos propone que queramos a los otros como a nosotros mismos. Y claro, el que no se quiere a sí mismo difícilmente podrá querer a otros. Es necesario conocerse, aceptarse y quererse mucho para luego hacer lo mismo con los demás. Se necesita descubrir quién soy yo, qué cualidades y defectos poseo, qué posibilidades hay dentro de mí y qué quiero hacer con mi vida.

También es necesaria una dosis de inteligencia emocional para manejar los propios sentimientos y entenderse y comprender a los demás. Cuando uno está en contacto consigo mismo y comparte lo que se experimenta siendo auténtica, podrá ser una persona generadora de encuentros, y ese es un pilar de la relación humana y del vivir en Dios.

Yo voy notando en mí que con los años voy sabiendo más quién soy, qué es lo que me gusta, qué puedo conseguir de mí misma, qué me pone bien, qué me descansa, qué necesidades tengo y, sobre todo, voy aprendiendo a conocer lo que necesitan y pueden lograr los otros. Así, me voy haciendo mejor compañera de camino, más amiga, amante, madre, abuela y ciudadana del mundo.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.