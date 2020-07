Una Palabra Oportuna No. 431

Oración de la noche. Domingo 05 de julio de 2020.

Por Javier. A. Fuenmayor, SJ.

La oración de la noche es encuentro con el Señor para cerrar la jornada en su presencia. Respiro con serenidad. Dispongo mi espíritu: Gracias Señor por este día que tu misericordia me ha regalado.

Hago memoria de lo vivido en este día y lo visualizo con la luz de la fe.

Contacto con aquel momento del día donde reconozco el paso amoroso del Señor invitándome a la sencillez, y aprender de Jesús, que es manso y humilde de corazón.

Perdóname las veces que en el corazón me he dejado llevar por la soberbia y el orgullo alimentando el desorden egoísta que me aleja de ti.

“Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas” (Salmo 144). Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.