Una Palabra Oportuna No. 443

Oración de la noche. Miércoles 08de julio de 2020.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Preparémonos para la oración de la noche

Hoy hemos meditado el Evangelio en el que llamas a cada discípulo por su nombre. Hoy me llamas a detenerme y ver qué ha pasado en mi día.

Por eso me pregunto, ¿qué sentimientos he experimentado hoy? ¿cuál o cuáles de esos vienen de ti? Me doy un momento para verlo en mi interior con los ojos de la fe. Una vez que detecto uno me quedo con ese y revivo lo ocurrido, lo agradezco. Me doy el tiempo para escoger otro, pido la gracia para verlo desde tus ojos.

Reflexiono acerca de lo vivido. Me pregunto:¿qué ocurriría si viviera mi vida más unido a ti? No me queda más que dejar mi vida en tus manos y agradecerte.

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.