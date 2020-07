Una Palabra Oportuna No. 452

Oración de la mañana. Sábado 11 de julio de 2020.

Por Edgar Magallanes, SJ.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor y le abro mi vida.

Te pido Señor: que yo quiera lo que quieres tú, que yo haga lo que haces tú y lo haga a tu modo.

Jesús dice: No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido.

Reflexiono:

Las situaciones conflictivas no son para echarles tierra y pasar la página. Si así lo hacemos, volverán una y otra vez a nosotros esperando una respuesta que nos humanice y haga madurar. Sólo si accedemos a la fuente del corazón podemos crear vida donde antes había muerte.

Me pregunto:

¿Qué situaciones, relaciones rotas o amistades perdidas quiero desenterrar y recrear?

¿Sintonizo más y más con el corazón de Jesús que todo sana y armoniza?

Le agradezco a Jesús el encuentro, le encomiendo el día y rezo por la salud del mundo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.