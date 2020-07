Una Palabra Oportuna No. 459

Oración de la noche. Domingo 12 de julio de 2020.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Preparémonos para la oración de la noche

Hoy señor quiero verte como el sembrador en mi vida. Quiero ver cómo eres quien ha ido abonando mi tierra para dejarte ver por mí.

Te agradezco en este momento de cierre de jornada por todo lo que me has dado en la semana. Gracias por todo lo que he vivido. Quiero que tu palabra siga cayendo sobre tierra buena, que dé frutos para los que me rodean.

Me pongo en tus manos para que no me dejes caer. Son días duros, de rutinas que secan. A veces pareciera, Señor, que se me acaba mi creatividad y mi capacidad de vivir con espíritu las cosas de mi cotidianidad.

Renuevo mi querer. Quiero hacer lo que tú haces, aunque a veces me desdiga, tú sabes que te quiero.

Por Jesucristo nuestro señor. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.