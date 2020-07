Una Palabra Oportuna No. 475

Oración de la noche. Jueves 16 de julio de 2020.

Preparémonos para la oración de la noche

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Señor, en este momento, respiro, me relajo y me dispongo a entrar en tu presencia. Quiero acercarme a mi Padre bueno que me ama con amor eterno. Traigo todo lo que ha sido mi día y respiro mientras lo recuerdo…Respirar me ayuda a revivir los momentos especiales.

Quiero adorarte con mi vida en este contexto de cuarentena. Cura mis heridas con tu presencia sanadora. Quiero ser dócil a la voz de tu espíritu.

En este día en que hemos celebrado a la advocación del Carmen quiero invitar a nuestra madre a que bendiga a Venezuela, especialmente que cuide con afecto maternal a los más débiles y a los afectados por el corona virus.

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.