Una Palabra Oportuna No. 507

Oración de la noche. Viernes 24 de julio de 2020.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Preparémonos para la oración de la noche

Llega la noche y vengo ante ti, me presento con mi corazón abierto y dispuesto a revisar lo ocurrido hoy en nuestra relación. Respiro, abro espacio en mí para estar contigo, para concientizar tu presencia siempre dando vida, en el aire que respiro, en el silencio que me embarga.

Allí estás, contacto contigo. Pido perdón por las veces en las que no he sido hijo y hermano, en los que he preferido andar por la libre, por mis pies.

Me ofrezco para enmendar y desandar el camino mal andado pero sin tu gracia me es imposible.

¡Qué bueno tenerte! ¡Qué bueno contar contigo!

Pido la bendición a la Madre diciendo DULCE CORAZÓN DE MARÍA SÉ LA SALVACIÓN DEL ALMA MÍA.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.