Una Palabra Oportuna No. 512

Oración de la mañana. Domingo 26 de julio de 2020.

Por Herlinda Gamboa y voz de Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza “sabiduría y parábolas”

Señor Jesús, “soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso, que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal”. Iniciamos nuestro encuentro de esta mañana con esta hermosa súplica de Salomón.

Un café lleno de sabiduría, de búsqueda del bien común. Rezamos por nuestros gobernantes pedimos para ellos sabiduría y bondad en el corazón. Te escuchamos maestro sabio, humilde y cercano. Aprendemos de tus enseñanzas. Nos hablas en parábolas: el tesoro, la perla, la red… Cada una es una lección que nos señala con claridad la senda para encontrar la sabiduría que proviene de ti. Buscar lo esencial de la vida, exige poner orden, discernir, ir a lo profundo del corazón, limpiar y elegir siempre el bien.

Esta dinámica espiritual que nos ofrece tu palabra es una invitación permanente a darle sentido a la vida y hacer posible tu Reino en medio de nuestra historia. En una realidad necesitada de justicia, bien y verdad. Nos quedamos en silencio consolados con tu respuesta. “Te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti”.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.