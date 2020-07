Una Palabra Oportuna No. 520

Oración de la mañana. Martes 28 de julio de 2020.

Por Herlinda Gamboa. Voz Julitze Maryurel.

Cafecito de la esperanza, “presencia y cercanía”

Señor Jesús, es bueno despertar con la certeza de tu presencia cercana, saberlo da paz y confianza para iniciar una nueva jornada. La cercanía no siempre es tan clara y evidente. Es una experiencia buena, y necesaria. Me dices que no estoy solo que estás cerca, a suficiente distancia, cuando me cruzo contigo… en otra persona, en una acción, en un poema, en un canto, en un gesto inesperado. Estás en la oración y la súplica junto a la acción de gracias. En todo lo que a veces habrá que equilibrar.

Hoy será necesario pedirte, mañana agradecerte…o al revés. Y con esas dos formas de orar van dos actitudes. Una, la conciencia que necesito ayuda, muchas veces, de muchas gentes, de muchas formas. También de ti. Ayuda para vivir, para acertar, para crecer…te suplico ayúdame, y gracias por no dejarme solo. La segunda actitud, es el reconocimiento de todo lo bueno.

Gracias por lo que en mis días hay de oportunidad, de bendición, de luz… Es importante no dejar de verlo. La cizaña y el trigo siguen siendo motivo de reflexión y revisión en nuestra respuesta en la entrega y el servicio.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.