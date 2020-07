Una Palabra Oportuna No. 523

Oración de la noche. Martes 28 de julio de 2020.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Preparémonos para la oración de la noche

Papá-Dios, hoy tu hijo nos ha explicado la parábola de la cizaña, en ella nos ha mostrado cómo es tu corazón, cómo confías en nosotros y no quieres que ninguno se pierda.

Como buen Padre confías plenamente en mí porque quieres que todos los seres humanos nos salvemos. Quieres que podamos establecer una relación personal y profunda contigo como intercambio de afecto y desde la libertad que permite darlo todo.

Te agradezco porque nos has revelado eso, te agradezco porque eres tan delicado que no te atreves a arrancar la cizaña en nuestra vida para no cortar lo bueno, lo bonito, lo profundo que has puesto en cada uno.

Danos tu espíritu en esta noche para recibirlo y actuarlo diariamente. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.