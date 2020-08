Una Palabra Oportuna No. 547

Oración de la noche. Lunes 03 de agosto de 2020.

José Francisco Aranguren, SJ.

Preparémonos para la oración de la noche

Es de noche y ya es bueno hacer cierre. Es por eso que lo hago ante ti, no quiero ser el juez duro e implacable que suelo ser conmigo mismo, quiero hacerlo desde ti y desde el agradecimiento por lo que me das y por la buena gente que me rodea.

Tú eres siempre fiel y quiero que eso se me pegue de ti, quiero estar contigo para que eso se me contagie por osmosis. Quiero ver lo que he hecho en este día y pedirte perdón por el bien que he dejado de hacer.

Tú me sigues llamando y me sigues dando oportunidades de buscarte y de hacer el bien. Cierro mi día con una oración de mi preferencia. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.