Una Palabra Oportuna No. 563

Oración de la noche. Lunes 17 de agosto de 2020.

Preparémonos para la oración de la noche

El joven rico

En esta noche, Señor, estoy reflexivo y vengo ante ti para encontrar calma y ver las cosas en perspectiva. Me relajo, me concentro y te agradezco por ser como eres.

Traigo a mi mente desde que me desperté. Revivo lo experimentado con ojos de agradecimiento, de recibir algo inmerecido y que recibo con los brazos abierto porque sé que viene de un Padre que me ama.

Busco un nombre para mi día, me doy unos segundos. Si ya lo he encontrado me pregunto en qué momento he sentido al Señor en este día. Qué me ha dicho.

Reflexiono sobre ello. Te entrego mi día de mañana para que lo bendigas. “Puedes seguir contando conmigo”. Dame tu amor y tu gracia que eso me basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.