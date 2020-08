Una Palabra Oportuna No. 571

Oración de la noche. Miércoles 19 de agosto de 2020.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Preparémonos para la oración de la noche

Parábola de la viña y los jornaleros

Padre del amor, Señor de la historia, en esta noche dispongo un espacio de mi corazón y de mi vida para ti, para establecer contacto especial contigo.

A lo largo del día has estado presente pero, a ratos, ando en mi mundo y me desconecto de ti. Dame el don de no perderte del dial, de oír tu voz, de permanecer en tu amor.

Gracias por lo que me das. Lo recibo del amor del Padre que eres para mí, sabiendo que me amas con amor de madre.

Recibo, me abro a tu presencia para que ensanches mi corazón de modo que puedan entrar todos mis hermanos y no solo los que me caen bien o los que piensan como yo. Te ruego por ellos. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.