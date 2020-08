Una Palabra Oportuna No. 595

Oración de la noche. Sábado 15 de agosto de 2020.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Preparémonos para la oración de la noche

Asunción de la Virgen.

Padre nuestro del cielo, en esta noche vengo ante ti para encontrarme, conmigo y contigo.

Hoy hemos celebrado la asunción de María, traigo lo que soy: una persona con mucha buena intención, pero débil. Por eso, en la fiesta de María me muestras como ella se desarrolló plenamente y me muestras que ese es el destino que me espera si sigo a tu hijo.

Por eso, me pregunto, ¿de qué modo he seguido a nuestro Padre hoy? ¿qué acciones me delatan como hijo de Dios?

Agradezco por lo vivido hoy y por un día más de vida. Encomiendo mi día de mañana y termino con el saludo del ángel a María, diciendo un Ave María.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.