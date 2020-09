Una Palabra Oportuna No. 613

Espiritualidad. Sábado 05 de agosto de 2020.

Por Mireya Escalante.

Dar vida (Lucas 6, 1-5)

Al acompañar al Señor en la escena que narra la palabra de hoy, vemos dos aspectos de Jesús que dejan sorprendidos a los discípulos de ayer y de hoy… la libertad de sus acciones y la vida por encima de cualquier ley.

Sabe que infringir el sábado le traerá consecuencias y pareciera no importarle… y nos enseña que la vida está por encima de todo, y el hombre por encima de la ley.

Pidámosle vivir en coherencia con esa enseñanza. Entender que el hombre está por encima de la política y de todo sistema económico…

San Romero de América, decía, y en parte eso le costó la vida: “La gloria de Dios es que el pobre viva”

No matamos, es verdad, pero no nos podemos conformar con eso, hay que dar vida. Lo hacemos cuando amanecemos un día más de esta cuarentena, con sonrisas que repartir, o cuando consumimos menos gas, para que dure para el condominio. O cuando nos cuidamos, para no enfermar a otro.

Que sea ésta nuestra actitud como cristianos de hoy; ser libres para dar vida en cualquier circunstancia.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.