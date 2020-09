Una Palabra Oportuna No. 617

Actitudes. Lunes 07 de septiembre de 2020.

Por Antonio Pérez Esclarin.

Dos pilares: educación y trabajo

Dos son los puntales fundamentales para lograr un auténtico desarrollo, la educación y el trabajo.

Detrás de cada milagro económico, de países que lograron levantarse de sus ruinas, e incluso de las consecuencias de guerras espantosas, como es el caso de Alemania, Japón y España, aparece siempre un pueblo que creyó en sí mismo, e hizo de la educación y el trabajo productivo el medio fundamental para levantar el país.

En Venezuela, necesitamos con urgencia una educación que siembre el valor del trabajo, de las cosas bien hechas, de la responsabilidad, de la productividad; cuanta falta nos hace escuchar y tomar en serio a Simón Rodríguez, que quería un país no de mendigos, sino de productores, y repetía con fervor “yo no pido que me den, sino que me ocupen, que me den trabajo, si estuviera enfermo pediría ayuda, sano y fuerte debo trabajar, solo permitiré que me carguen a hombros cuando me lleven a enterrar”.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.