Una Palabra Oportuna No. 625

Actitudes. Viernes 11 de septiembre de 2020.

Por Antonio Pérez Esclarin.

Aprender a escuchar

En Venezuela, necesitamos con urgencia aprender a escuchar; hablar es una necesidad pero escuchar es un arte. Cuando hablas, no aprendes porque estás diciendo cosas que ya sabes, cuando escuchas tienes la oportunidad de aprender.

Para escuchar, hay que empezar por callarse; los políticos necesitan una larga cura de silencio, para poder escucharse y escuchar a los demás. Escucharse en el silencio del corazón, para ver qué hay detrás de sus juicios o prejuicios, de sus sentimientos y convicciones, de sus certezas que no convencen ni movilizan.

Escuchar para dialogar.

El diálogo supone humildad para reconocer que uno no es el dueño de la verdad, que necesita construir con el otro diferente. Lo más difícil de un diálogo no es lo que se dice, sino, el modo como se escucha, si yo solo escucho a los que piensan como yo, no estoy en realidad escuchando, sino que estoy reafirmando mis propias convicciones.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.