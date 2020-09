Una Palabra Oportuna No. 642

Oración de la mañana. Domingo 20 de septiembre de 2020.

Por Edgar Magallanes, SJ.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que lo que tú quieres, yo lo quiera, que lo que tú haces, yo lo haga y que tu modo, sea mi modo.

Jesús dice: el Reino de Dios se parece a un propietario que sale a contratar a trabajadores para su viña a primera hora, a media mañana, a medio día, al atardecer y al final de la tarde.

Reflexiono:

Lo que más importa a Dios no es la eficiencia, ni el cálculo, sino que la gente no sea descartada, que no sea excluida. A fin de cuentas el regalo más grande es vivir en su presencia y misión.

Me pregunto:

¿Siento la alegría de vivir trabajando en las cosas de Dios?

¿Pienso en los últimos y excluidos de siempre o sólo en mí y los míos?

Jesús te dice: no tengas miedo porque yo siempre estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.