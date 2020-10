Una Palabra Oportuna No. 669

Oración de la mañana. Sábado 03 de octubre de 2020.

Por Herlinda Gamboa. Voz Julitze Maryurel.

Cafecito de la esperanza “hablando de sencillez”

Señor Jesús, nos cuesta ser agradecidos, vivir la experiencia de la gratuidad, todo es don de tu amor. Hoy venimos a aprender la lección sencilla de María de Nazareth, la pobre de Yavé, la humilde esclava, la servidora… Sencillez, transparencia, coherencia, verdad, alegría, confianza, agradecimiento, así de simple, así de bueno.

En este trozo de Evangelio con el que rezamos, descubrimos luz y verdad, nos enseña a ser agradecidos, a mirar y contemplar con asombro esos, lugares, personas , acontecimientos donde te revelas, allí donde te muestras cercano, sencillo, muy parecido a nosotros.

Te revelas a la gente sencilla… Quiero y necesito ser de ese grupo, estar ahí, especialmente porque muchas veces me siento torpe, no logro comprender tu mensaje, y es porque me complico demasiado con tantos asuntos que no son necesarios. Lo esencial siempre es sencillo y lo vemos y reconocemos desde nuestro corazón agradecido que acepta con humildad que todo es gracia; nuevamente te suplicamos: danos tu amor y gracia que eso nos basta.

Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.