Una Palabra Oportuna No. 676

Tips para discernir la realidad. Martes 06 de octubre de 2020.

Por Antonio Pérez Esclarin.

La democratización de la desvergüenza

Es evidente que no va a ser posible construir una Venezuela próspera y fraternal, con prácticas ofensivas y discriminatorias. No recogeremos justicia, progreso y libertad con prácticas opresivas y excluyentes, no construiremos la paz con violencia y golpes.

En palabras de ese gran educador popular Paulo Freire “Qué ética es esa que sólo vale cuando se aplica a mi favor? ¿Qué extraña manera es esa de hacer historia, de enseñar democracia, golpeando a los que son diferentes, para continuar gozando en nombre de la democracia, de la libertad de golpear?.

No existe gobierno que permanezca verdadero, legítimo, digno de fe, si su discurso no es corroborado por su práctica, si apadrina y favorece a sus amigos, si es duro sólo con los opositores y suave y ameno con los correligionarios; si cede una, dos, tres veces a las presiones poco éticas de los poderosos, o de sus amigos, ya no se detendrá hasta llegar a la democratización de la desvergüenza”. Paulo Freire.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.