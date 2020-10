Una Palabra Oportuna No. 704

Espiritualidad. Martes 20 de octubre de 2020.

Por Mireya Escalante.

Listos para servir. Lucas 12, 35-38

En la lectura de hoy Jesús les hace una invitación a sus discípulos, que sigue teniendo mucho sentido para nosotros hoy: que estemos siempre listos y pendientes para servir y amar al otro, si lo hacemos seremos dichosos. Pero sobre todo nos promete que Él mismo se recogerá la túnica y nos servirá a nosotros.

Me gusta pensar que esto no ocurrirá al final de los tiempos, esa actitud fue justamente la que tuvo Jesús en la el última reunión que realizó con sus amigos, se recogió el manto y les lavó los pies… Cuando Pedro lo rechazó, Él le dijo, si no lo aceptas no has comprendido nada!,

Tampoco nosotros entendemos, que tenemos que hacer, estar permanentemente en actitud de servir al otro y en la medida que lo hagamos, sentiremos que el Señor por medio de otros, nos servirá, nos hará sentar en su mesa y seremos dichosos.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.