Una Palabra Oportuna No. 879

Oración de la mañana. Sábado 16 de enero de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Voz Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza. “Vocación”

Señor Jesús, “todos los días esta es la Buena Noticia. Una llamada, con una lógica diferente. Una fragilidad que, en el encuentro, se puede volver fuerte. Fronteras que se rompen cuando es el amor el que rige las relaciones. La fuerza que se realiza en la debilidad. El Espíritu que se niega a rendirse en nosotros. La grandeza oculta en el aparente fracaso.”

“No necesitan médico los sanos, sino los enfermos; no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores”. Amanecer de vocación, de llamada, de confianza y certezas. Iniciamos un nuevo día, abrimos nuestras manos, mente, corazón y nos disponemos a seguirte. Contemplamos la libertad con la que vas anunciando la Buena Noticia a los pobres, atendiendo a unos y otros, llamando a “pecadores”, sabes las reacciones que va a provocar tu actitud.

Cumples tu misión: has venido a salvar a los débiles, enfermos. A todos los que no somos santos nos consuela escuchar estas palabras. Nos aceptas acoges y llamas con nuestras debilidades. Aquí estamos sentados a la orilla del camino, saboreando el café de la vocación, como Leví, esperando que pronuncies mi nombre y me invites a seguirte. Con gusto pondré mi oficio al servicio de tu misión.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.