Una Palabra Oportuna No. 888

Tips para discernir la realidad. Miércoles 20 de enero de 2021.

Por Antonio Pérez Esclarín.

Reconciliación nacional

Llevamos ya demasiados años de enfrentamientos, odios, violencia, que solo han traído sufrimiento y destrucción. Si amamos a Venezuela y queremos acabar con tanto dolor y emprender el camino de la prosperidad y la paz, debemos empezar a trabajar por una verdadera reconciliación.

Reconciliar no es homogeneizar, ni ocultar los puntos de enfrentamiento, ni las diferencias, sino ayudar a que las diferencias se conviertan en valor y no en abismo; o ayudar a que cuando se hayan generado abismos, como es en nuestro caso, encontremos el camino para restablecer los puentes. En la cultura que vivimos de profundo relativismo moral, y en que la política se ha divorciado por completo de la ética, no va a ser fácil la reconciliación, sin embargo, si no queremos renunciar a nuestra condición humana y nos negamos a aceptar como destino la barbarie, no podemos renunciar a reconciliarnos.

La reconciliación parte del reconocimiento de la común condición humana, que toma en serio la dignidad de cada persona y busca el bienestar de todos.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.