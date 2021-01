Una Palabra Oportuna No. 890

Espiritualidad. Jueves 21 de Enero de 2021.

Por Antonio Pérez Esclarín.

Epifanías del Dios de Jesús

Jesús nos enseñó con su palabra y con su vida, que Dios se oculta y se revela en el emigrante, en el enfermo, en el pobre, en el contagiado, en la mujer maltratada, en el hambriento, en el rechazado por su raza, su religión o su condición sexual.

A Dios nadie lo ha visto, pero se manifiesta y está siempre presente en el hermano, sobre todo en el necesitado. Quien no ama al hermano que ve, no puede amar a Dios que no ve, lo más difícil de la fe no es creer en Dios, si no creerle a Dios, tomar en serio sus palabras y convertirlas en normas de vida, aceptando que de este modo alcanzamos nuestra plenitud de personas y de hijos.

La experiencia religiosa solo es verificable en sus frutos, supone un estilo de vida radicalmente distinto a los caminos de éxito que nos propone la sociedad, vivir a lo Jesús, pensar como Jesús, actuar como Jesús, es el medio de realizarnos plenamente.

Nos dieron la vida para darla, vivir como un regalo para los demás, vivir para amar y servir a todos y en todo, es el medio de alcanzar la plenitud humana.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.