Una Palabra Oportuna No. 966

Oración de la noche. Domingo 28 de febrero de 2021.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Señor transfigurado, en esta noche de domingo vengo ante ti para recrearme en tu presencia. En esta semana de Cuaresma me has hablado directo al corazón. A veces no te he oído porque ando en mi mundo que a veces se me cierra. Señor transfigurado, permíteme ver tu rostro en medio del dolor, en medio de lo que estamos experimentando en Venezuela y en las otras naciones que sufren… (Encomiendo a todos esos países que sufren)

Acompaña mi petición con tu gracia para poder verte transfigurado en esta semana que apenas arranca. Sabes que necesito de tu gracia para ver, para abrir los ojos y sentir con ellos. Tú, que no te dejas ganar en generosidad, quiero decirte que te amo y que eres mi Dios y mi Señor. No quiero tener otro. Te encomiendo en el silencio de mi corazón a la gente que amo y a la que debería amar más…

Dame tu amor y tu gracia que eso me basta.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.